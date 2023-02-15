Смертельно опасная лысина: почему в Мозамбик опасно приезжать лысому человеку

Суеверия в африканской стране Мозамбик настолько сильны, что лысым людям там может угрожать смертельная опасность.

Мозамбик является одной из беднейших стран Африки. Уровень образования там очень низкий, а преступность бьет все рекорды. Отсутствие знаний у населения порождает иногда дикие суеверия. Так, примерно 5 лет назад полиция этой страны стала фиксировать случаи нападения на лысых мужчин.

Первые два убийства были раскрыты. Убийцами оказалась пара молодых людей без садистских наклонностей. При допросе выяснилось, что они хотели продать головы и внутренние органы убитых знахарям, которые их используют для проведения ритуалов на удачу и счастье.

Впоследствии выяснилось, что местные жители искренне верят, что в голове у лысых мужчин находится настоящее золото. Но дикие суеверия этим не ограничиваются. Ценными считаются органы альбиносов и мужские гениталии. И многие готовы пойти на преступление ради обогащения.