Bloomberg: Влияние России на рынке ядерной энергии продолжает расти

Россия не теряет свои крепкие позиции на рынке ядерной энергетики даже под санкциями.

По сообщению американского информационного агентства Bloomberg, Россия не теряет своих позиций на рынке ядерной энергетики даже под санкциями.

Более того, отмечают авторы материала, влияние Российской Федерации в данной сфере энергетики продолжает постепенно расти.

За 2022 год, передает Bloomberg, экспорт в этой сфере вырос у России на 20 процентов. При этом страны Запады так и не наложили санкции на российское ядерное топливо.