38 North: Доступность продовольствия в Северной Корее упала ниже абсолютного минимума

По данным министерства объединения Южной Кореи, продовольственный кризис в Северной Корее углубляется. Об этом свидетельствуют урезанные продовольственные пайки армии. Также немаловажно, что рядом с Ким Чен Ыном стала появляться дочь.

"По данным американской мониторинговой группы 38 North, доступность продовольствия в Северной Корее, вероятно, упала ниже абсолютного минимума с точки зрения человеческих потребностей", — заявил министр объединения Южной Кореи Квон Ён Се.

Это худший продовольственный кризис в Северной Корее со времен голода 1990-х годов.

Об этом свидетельствует, среди прочего, сокращение продовольственного пайка для солдат впервые более чем за два десятилетия, а также созыв в этом месяце срочного совещания правящей партии по сельскому хозяйству.

Целью встречи является "очень важная и неотложная задача установления правильной стратегии развития сельского хозяйства". Министерство объединения заявило, что Северная Корея редко проводит такие специальные встречи.

Министерство воссоединения в Сеуле также считает, что появление дочери северокорейского лидера Ким Чен Ына на официальных церемониях направлено на укрепление лояльности населения к правящей семье по мере углубления продовольственного кризиса.

В настоящее время страна находится под жесткими международными санкциями, связанными с ракетными испытаниями, а в последние годы приграничная торговля также была ограничена блокировками, направленными на предотвращение COVID-19.

Квон Ён Се сообщил, что Северная Корея запросила помощь у агентства ООН, Всемирной продовольственной программы. Однако переговоры не продвигаются из-за разногласий по поводу контроля за поставками продовольствия.