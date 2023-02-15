Боня похвасталась своим отдыхом на яхте на Мальдивах

2023-02-15 12:17

Известная ведущая и блогер Виктория Боня, наслаждаясь отдыхом на яхте, не забыла рассказать об этом своим фолловерам.

Блогер и ведущая Виктория Боня отдыхает на Мальдивах, но пляжному отдыху звезда предпочла путешествие на яхте.

В поездку знаменитость отправилась со своим возлюбленным и друзьями.

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    Боня призналась, что осталась под впечатлением от такого варианта отпуска.

    Виктория не забыла выложить в сеть перечень снимков и видео из поездки в своих соцсетях.

    Звезда интернета продемонстрировала, как загорает и отдыхает на борту яхты, плавает с акулами в открытом океане, одетая в купальник, ласты и плавательную маску с трубкой.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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