Боня похвасталась своим отдыхом на яхте на Мальдивах
2023-02-15 12:17
Известная ведущая и блогер Виктория Боня, наслаждаясь отдыхом на яхте, не забыла рассказать об этом своим фолловерам.
Блогер и ведущая Виктория Боня отдыхает на Мальдивах, но пляжному отдыху звезда предпочла путешествие на яхте.
В поездку знаменитость отправилась со своим возлюбленным и друзьями.
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Боня призналась, что осталась под впечатлением от такого варианта отпуска.
Виктория не забыла выложить в сеть перечень снимков и видео из поездки в своих соцсетях.
Звезда интернета продемонстрировала, как загорает и отдыхает на борту яхты, плавает с акулами в открытом океане, одетая в купальник, ласты и плавательную маску с трубкой.
Опубликовано: Наталья Гончарова