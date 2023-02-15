Боня похвасталась своим отдыхом на яхте на Мальдивах

Боня призналась, что осталась под впечатлением от такого варианта отпуска.

Виктория не забыла выложить в сеть перечень снимков и видео из поездки в своих соцсетях.

Звезда интернета продемонстрировала, как загорает и отдыхает на борту яхты, плавает с акулами в открытом океане, одетая в купальник, ласты и плавательную маску с трубкой.