Юморист Морозов сообщил, когда отправится в зону проведения спецоперации

Сатирик Александр Морозов сообщил журналистам, когда намерен ехать с концертами в зону проведения СВО.

Комик Александр Морозов рассказал в интервью Москве 24, когда намерен отправится выступать в Донбасс.

По поводу отправки в зону СВО артист ведет диалог с местными властями, которые недавно сообщили, что нужно еще немного подождать.

Морозов рассказал, что выступать он и его коллеги намерены перед мирным населением, стараясь поднять моральный дух людей шутками.