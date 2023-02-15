Писториус: Истребители для Украины не находятся в центре внимания Берлина

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос поставок истребителей Украине в данный момент не находится в центре внимания Берлина, сообщает Tagesschau.

Тем не менее в федеральном правительстве не исключают, что положительное решение по этому вопросу будет принято.

Как заявил глава Минобороны Германии в интервью, вопрос истребителей для украинской армии обязательно будет обсуждаться в Брюсселе, но необходимо выполнение одного условия, чтобы перейти от обсуждения к делу. Речь идет об обеспечении безопасности воздушного пространства над Украиной.

"Если небо над Украиной будет безопасным в ближайшие три-четыре месяца, можно будет говорить обо всех дальнейших шагах. В частности, только тогда будет иметь смысл использование бронетанковых частей", - сказал он.

После разблокирования поставок западных танков в Украину Киев активизировал призывы к переброске боевых самолетов и ракет большой дальности. Некоторые страны, такие как Польша, Франция или Нидерланды, не исключают поставки истребителей в Украину.

При этом Великобритания заявила, что не сможет оперативно доставить на Украину боевые самолеты, а Германия выступила категорически против таких поставок.