Отцу хоккеиста Овечкина диагностировали рак

2023-02-15 12:52

У отца именитого хоккеиста Александра Овечкина, который является нападающим и капитаном команды "Вашингтон Кэпиталз", обнаружили злокачественное новообразование. Спортсмен отправился в Москву.

Издание "Известия" информирует, что у 71-летнего отца российского фигуриста Александра Овечкина Михаила выявили онкологическое заболевание.

Капитан команды "Вашиготон Кэпиталз"" отправился в Москву.

Спортсмен некоторое время будет "отсутствовать на льду", так как собирается уделить время лечению близкого родственника.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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