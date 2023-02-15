Отцу хоккеиста Овечкина диагностировали рак
2023-02-15 12:52
У отца именитого хоккеиста Александра Овечкина, который является нападающим и капитаном команды "Вашингтон Кэпиталз", обнаружили злокачественное новообразование. Спортсмен отправился в Москву.
Издание "Известия" информирует, что у 71-летнего отца российского фигуриста Александра Овечкина Михаила выявили онкологическое заболевание.
Капитан команды "Вашиготон Кэпиталз"" отправился в Москву.
Спортсмен некоторое время будет "отсутствовать на льду", так как собирается уделить время лечению близкого родственника.
Опубликовано: Наталья Гончарова