Книга Эриха Фромма Искусство любить откроет новые грани главного чувства и профессионалам психологии, и простым читателям

Искусство любить это серьезное издание серьезного ученого, это научная классика, где воспроизводится практический опыт изучения темы любви ученым.

Тематика книги посвящена исследованию любви, как явления без тайн и прикрас. В книге присутствует наряду с простыми практическими советами и рекомендациями, каким образом нам подступиться к этому великому искусству любви, глубинный анализ этого явления с позиции созданной самим автором психологической концепции неофрейдизма.

Если вы профессиональный психолог, и уж тем более, приверженец какого-либо конкретного направления, то читая эту книгу, вы можете с чем-то соглашаться, а что-то может вызывать у вас вопросы или даже протест. В данной ситуации бояться этого не стоит. Работа Эриха Фромма это точка зрения, взгляд на любовь с определенных позиций.

Психология это вообще наука точки зрения. Находясь на стыке философии и медицины, она во всем многообразии созданных направлений приближается к пониманию истинной природы человека, и истинной природы любви, как движущей силы его духовной жизни. И книга Эриха Фромма Искусство любить один из наиболее значимых вкладов в решение этой глобальной задачи.