Лавров: Запад хочет уничтожить Россию в гибридной войне

Глава российского МИДа Сергей Лавров высказался о действиях Запада против России.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал западные санкции против страны.

По заявлению главы российского внешнеполитического ведомства, против России сейчас развернута настоящая гибридная война, цель которой - уничтожить РФ как государство.

Также он добавил, что западные страны намереваются превратить Россию в мирового изгоя.

"Цель это [гибридной] войны не скрывается: не только нанести поражение нашей стране на поле боя, разрушить российскую экономику, но и окружить нас санитарным кордоном, превратить в некое подобие страны-изгоя" - заявил Лавров.