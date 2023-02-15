CNN: Пентагон заказал 155-мм боеприпасы для Украины, первые поставки в марте

Пентагон заключил с двумя компаниями — Northrop Grumman Systems и Global Military Products — государственные контракты на общую сумму 522 миллиона долларов на производство 155-мм боеприпасов для Украины, сообщает CNN.

Решение о заказе, официально размещенном 30 января, принято в то время, когда растут опасения, что Украина быстро израсходует запасы боеприпасов, предоставленные Соединенными Штатами и другими союзниками.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил в понедельник, 13 февраля, что Украина использует больше боеприпасов, чем могут произвести страны НАТО, что "оказывает давление на альянс".

В ноябре 2022 года США сообщили, что, по их данным, российские войска произвели около 20 000 выстрелов в стуки во время СВО на Украине, а украинская армия - от 4 до 7 тысяч.

Как оценивает американский военный портал Defense Post, ноября, с наступлением зимы, эти цифры упали, и обе стороны борются с нехваткой боеприпасов, оценил американский военный портал Defense Post.

Министр обороны США Ллойд Остин также заявил во вторник, что Франция в сотрудничестве с Австралией договорилась об увеличении производства 155-мм боеприпасов для украинской армии.