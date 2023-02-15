Трагедия и величие жизни и литературы Ремарка: как личная драма превратилась в источник вдохновения

Почерк этого автора нельзя спутать ни с кем другим: это явление в немецкой эмигрантской литературе XX века, по-другому не скажешь.

Эриха Марию Ремарка прославил его первый серьезный роман, буквально вынесенный из окопов Первой Мировой войны На Западном фронте без перемен.

Трагическая история солдата Пауля нашла неизбывный отклик в душах многих соотечественников автора, тех, кому пришлось пережить страшный опыт окопной войны. С приходом фашистов к власти книга была запрещена, а самому автору, чтобы спастись от гнева гитлеровцев, пришлось бежать в США. В концлагере погибла его сестра.

Писатель до самого конца войны тратил часть своих гонораров на выкуп узников концлагерей. Он сам пережил эмиграцию, и видел тех, кому повезло меньше, чем ему самому. Быть может, поэтому все его романы это ожившие биографии, как самого автора, так и тех, кого он знал.