Рудова пожаловалась, что набрала 10 килограмм из-за расстройства пищевого поведения после участия в проекте Звезды в Африке

Известная актриса Наталья Рудова набрала лишний вес после участия в шоу "Звезды в африке". Причиной стало расстройство пищевого поведения у знаменитости.

После участия в популярном шоу "Звезды в Африке" актриса Наталья Рудова стала испытывать проблемы со здоровьем.

На съемках программы участники голодали, а после возвращения в привычную жизнь у знаменитости проявилось расстройство пищевого поведения.

На этом фоне звезда экрана набрала 10 кило лишнего веса, а из-за стресса и бессонницы в последний месяц ей не удается похудеть ни на килограмм.

Актриса полагает, что гормональный сбой мог стать причиной стремительного набора массы тела, и очень надеется, что ей удастся прийти в себя в ближайшее время.