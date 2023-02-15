Психологом и активным исследователем человеческой природы Александр Свияш стал не сразу

Александру Свияшу понадобилось время, чтобы осознать собственное призвание и найти то дело, которое приносит радость и удовлетворение от жизни.

По первому образованию Александр Григорьевич технический специалист, никак не связанный с философией и психологией. Просто миссия некоторых людей, с которой они явились в этот мир: оказывать помощь другим. И от нее не уйдешь, как ни старайся!

У Александра Свияша эта миссия учить людей понимать самих себя и других таких же, которые ходят рядом, сталкиваясь и не всегда понимая, что на самом деле происходит, что случайность на самом деле не случайность, что у каждой случайности есть вполне себе объяснимая причина.

Возможно, именно таким образом, путем познания и самопознания автором была создана концепция Разумного пути, которая оказалась столь действенной и согласующейся с практическим применением психологических знаний в жизни, что обрела своих поклонников не только в России, но и далеко за ее пределами.