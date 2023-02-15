За год в Польшу въехало 10 млн беженцев из Украины

14 февраля из Украины в Польшу прибыли 19,1 тыс. человек. человек, а из Польши в Украину выехало 16,8 тыс. человек сообщили в пограничной службе в среду, 15 февраля.

С 24 февраля прошлого года, то есть со дня начала российской СВО на Украине, Пограничная служба Польши зафиксировала 9,835 млн въездов в Польшу и более 7,967 млн ​​выездов в Украину.

"На 14 февраля сотрудниками Пограничной службы на пунктах пересечения границы в направлении из Украины в Польшу досмотрено 19,1 тыс. человек. С 24 февраля 2022 года - 9,835 млн человек", - сообщили в погранслужбе.