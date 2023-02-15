Профессор Йельского университета стал знаменитым, предложив пожилым японцам совершить массовое самоубийство

Таким образом Юсуке Нарита в публичных выступлениях предлагает решить проблему старения населения этой страны.

Профессор Йельского университета заявил в интервью, что массовые самоубийства могли бы решить проблему старения населения Японии. Если верить "Нью-Йорк таймс", это противоречивое мнение сделали его популярным среди японской молодежи.

У Юсуке Нариты теперь много подписчиков в соцсетях, и он даже снялся в рекламе энергетического напитка.

В Японии - самая высокая доля пожилых граждан среди всех стран мира, и процент населения в возрасте старше 65 лет неуклонно увеличивается с 1950-х годов.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида недавно заявил, что страна находится на грани кризиса. В ответ на это Нарита сказал, что "довольно ясным решением" было бы введение массового самоубийства (или массового "сэппуку") пожилых людей.

Сэппуку относится к ритуальному самоубийству самураев.

Нарита также предлагает обсудить вариант эвтаназии. Он считает, что введение обязательного ассистированного самоубийства в будущем "будет обсуждаться".