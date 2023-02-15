Из-за сбоя у Lufthansa парализована работа всех аэропортов Германии

Авиакомпания Lufthansa в среду, 15 февраля, борется с огромными проблемами, которые привели к параличу во всех аэропортах Германии.

Однако это не конец, ведь беды этого перевозчика ощутят на себе аэропорты по всей Европе, а также на других континентах.

"Ничего больше не работает", — сообщила немецкая новостная служба RTL через несколько минут после 10 утра в среду.

Информация, полученная журналистами, показывает, что важная ИТ-система вышла из строя. По этой причине система регистрации и посадки не работает. Как следствие, пришлось задержать и отменить рейсы Lufthansa.

Немецкая служба добавляет, что из-за крупного сбоя Lufthansa собиралась создать кризисную группу, которая приложит все усилия, чтобы исправить сбой как можно скорее. Также было принято решение отменить все внутренние рейсы, и пассажиров попросили пересесть на немецкую железную дорогу Deutsche Bahn.

Из-за сбоя некоторые рейсы уже задерживаются на несколько часов. Когда неисправность будет устранена, неизвестно. По данным Bild, также неизвестно количество рейсов, отмененных от сбоя.

Проблема Lufthansa означает трудности во всем мире, поскольку это одна из крупнейших авиакомпаний Европы, которая летает и на другие континенты. Таким образом, последствия сбоя ощущают аэропорты на Старом континенте, а также в США и везде, куда летает Lufthansa.