Лавров: Россия созывает заседание Совбеза ООН по взрывам на «Северном потоке»
2023-02-15 13:23
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что РФ намерена поднять вопрос терактов на СП в Совбезе ООН.
По заявлению министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Лаврова, Москва созывает специальное заседание Совета безопасности Организации объединенных наций.
"Россия готовит специальное заседание Совбеза ООН по теме взрывов на "Северных потоках", заявил Лавров", - передает информагентство РИА Новости.
Напомним, что ранее американский журналист Херш написал расследование о взрывах на СП. По его мнению, за терактами стоит американское правительство.
Опубликовано: Николай Скира