Первый министр Шотландии Стерджен уходит в отставку после 8 лет на посту

Никола Стерджен собирается уйти в отставку с поста первого министра Шотландии после более чем восьмилетнего пребывания в должности, сообщает BBC.

BBC ожидает, что Никола Стерджен объявит о своей отставке на пресс-конференции, созванной в в здании Bute House в Эдинбурге.

Однако неизвестно, когда лидер Шотландской национальной партии покинет правительство.

Стерджен стал первым министром Шотландии в ноябре 2014 года. Она заняла этот пост после поражения сторонников независимости на референдуме о независимости и отставки Алекса Салмонда.

Она также является первой женщиной в истории, занявшей этот пост.