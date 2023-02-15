С Большовой сняты обвинения в смертельном наезде на 31-летнюю жительницу села Грачевка Калужской области
2023-02-15 13:28
С российской актрисы театра и кино Анны Большовой сняьы обвинения в смертельном наезде. ДТП произошло 14 октября 2022 года, в результате которого погибла 31-летняя девушка.
С актрисы Анны Большовой сняты обвинения в смертельном наезде на 31-летнюю Олесю Соколову в селе Грачевка Калужской области, о чем сообщается 15 февраля в Телеграм-канале kp.ru.
Наказание понесет сожитель покойной - за оставление в опасности.
Местные жители утверждают, что возлюбленный погибшей перед трагедией сильно избил молодую женщину, и не исключают вероятности, что она была мертва на момент совершения наезда.
Покойная была сильно пьяна на момент ДТП.
Опубликовано: Наталья Гончарова