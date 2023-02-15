С Большовой сняты обвинения в смертельном наезде на 31-летнюю жительницу села Грачевка Калужской области

С российской актрисы театра и кино Анны Большовой сняьы обвинения в смертельном наезде. ДТП произошло 14 октября 2022 года, в результате которого погибла 31-летняя девушка.

С актрисы Анны Большовой сняты обвинения в смертельном наезде на 31-летнюю Олесю Соколову в селе Грачевка Калужской области, о чем сообщается 15 февраля в Телеграм-канале kp.ru.

Наказание понесет сожитель покойной - за оставление в опасности.

Местные жители утверждают, что возлюбленный погибшей перед трагедией сильно избил молодую женщину, и не исключают вероятности, что она была мертва на момент совершения наезда.

Покойная была сильно пьяна на момент ДТП.