Лавров: Россия пересмотрит все свои международные обязательства
2023-02-15 13:31
Российская Федерация намерена пересмотреть сои обязательства на международной арене.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров высказался о позиции России по международным вопросам.
По словам Лаврова, Россия намерена пересмотреть все сои обязательства перед международными организациями.
"Лавров заявил, что Россия проводит кардинальный пересмотр всех своих обязательств перед международными организациями", - пишет "Комсомольская правда".
Также Лавров заявляет, что что РФ собирает специальное заседание Совбеза Организации объединенных наций, где будет обсуждаться вопрос терактов на Северном потоке.
Опубликовано: Николай Скира