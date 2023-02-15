Лавров: Россия пересмотрит все свои международные обязательства

Российская Федерация намерена пересмотреть сои обязательства на международной арене.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров высказался о позиции России по международным вопросам.

По словам Лаврова, Россия намерена пересмотреть все сои обязательства перед международными организациями.

"Лавров заявил, что Россия проводит кардинальный пересмотр всех своих обязательств перед международными организациями", - пишет "Комсомольская правда".

Также Лавров заявляет, что что РФ собирает специальное заседание Совбеза Организации объединенных наций, где будет обсуждаться вопрос терактов на Северном потоке.