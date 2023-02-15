Волочковой предложили лечь в психбольницу после того, как та опубликовала снимок с голой грудью в соцсетях
2023-02-15 13:39
Эпатажная балерина Анастасия Волочкова не дает забыть о себе. В День всех влюбленных знаменитость выложила в сеть фото в обнаженном виде, прикрыв интимные места "цветочками".
Анастасия Волочкова решила порадовать подписчиков в честь Дня святого Валентина.
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Балерина не придумала ничего лучше, чем выложить свое фото с голой грудью в соцсетях, прикрыв соски "цветочками".
Поклонники посоветовали знаменитости лечь подлечиться в психиатрическую клинику после подобной публикации.
Опубликовано: Наталья Гончарова