Швеция и Дания присоединились к зоне противовоздушной обороны НАТО

Швеция и Дания подписали соответствующие документы и присоединились к зоне ПВО НАТО.

Как сообщает белорусское информационное агентство БелТА, Швеция и Дания присоединились к единой зоне противовоздушной обороны НАТО.

."Министр обороны Швеции Пол Йонсон и врио главы Минобороны Дании Троелс Лунд Поульсен подписали сегодня соглашение European Sky Shield Initiative", - говорится в сообщении.

Теперь Швеция начнет наращивать присутствие в стране систем ПВО НАТО средней, малой, а также большой дальности.