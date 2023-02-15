"Гореть в аду!": Лера Кудрявцева прокляла тех, кто пустил слухи о ее смерти

По словам телеведущей, ее мать и сестра едва с ума не сошли после прочтения такой "новости".

Публикация в СМИ о том, что она якобы умерла, вызвал гнев телеведущей, сообщает Рrozvezd.infо. Кудрявцева написала:

Вы просто конченые! Гореть вам в аду только за то, что моя мама и сестра утром чуть не сошли с ума, пока я спала.

Звезда требует, чтобы виновников таких сплетен наказали. Коллеги ей посочувствовали и поделились своим горьким опытом. Как оказалось, недобросовестные сайты нередко "хоронят" знаменитостей.

И самое главное: никаких рычагов на них ! Надо ввести уголовную статью - с реальным сроком за такие вещи ! Написал - и присел лет на 10! Следующий раз подумает, писать или нет, - предложила Яна Рудковская.

Лариса Гузеева также рассказала, что ее с дочерью "хоронят" едва ли не каждый день. Подобные "новости", по его словам, получает также певец Стас Пьеха.