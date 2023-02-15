В Италии задержаны неофашисты, угрожавшие правительству и парламенту

Антитеррористический рейд на неофашистскую группировку прошел на Сардинии в Италии. Карабинеры из Группы специальных операций (РОС) задержали 14 февраля во вторник четырех человек.

По версии следствия, преступная организация осуществила многочисленные акты устрашения, в том числе с применением оружия и взрывчатых веществ. Следствие длилось три с половиной года.

Три человека были заключены под стражу, один помещен под домашний арест, а еще 11 человек подозреваются в принадлежности к неофашистской группировке Fronte Legionario Sardo (Фронт Сардинского легиона), которая особенно активна в провинции Нуоро в центральной части Сардинии и на севере острова.

По данным расследования, которое было начато в 2019 году, преступная организация совершила множество актов запугивания, рассылая угрозы убийством﻿ и пули.

Таким образом, адресатам был дан четкий сигнал не идти голосовать на консультации по европейским выборам 26 мая 2019 года. Карабинеры сообщили, что эта группа также угрожала правительству и парламенту.

По версии следствия, эта организация также занималась производством и торговлей марихуаной и грабежами. Она объединяла людей, придерживающихся крайне правых идеологий.

По данным итальянских СМИ, неофашистская террористическая группировка также стремилась воссоздать вооруженное ополчение и расформированную фашистскую партию.