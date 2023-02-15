Литва закрывает ж/д пункт пропуска «Стасилай» на границе с Беларусью

Литва с 16 февраля закрывает ж/д пункт пропуска «Стасилай» на границе с Беларусью якобы в связи с повышенной угрозой нацбезопасности.

15 февраля пресс-служба таможни Литовской Республики на официальном веб-сайте сообщила о том, что завтра, 16 февраля 2023 года, приостанавливается движение грузовых поездов прибывающих в Литву из Беларуси через железнодорожный пограничный контрольно-пропускной пункт «Стасилай».

«Эти меры принимаются в связи с большими потоками контрабанды, перевозимой поездами из Беларуси, и связанной с этим повышенной угрозой национальной безопасности Литвы», — говорится в сообщении литовской таможенной службы.

Отмечается, что грузовые поезда из «Стасилай» будут переведены в пункт «Кена».