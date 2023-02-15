Медики стабилизировали состояние Костомарова после того, как ему резко стало хуже

Врачам удалось стабилизировать состояние именитого фигуриста Романа Костомарова после того, как ему резко стало хуже после операции.

Вчера, 14 февраля, Роман Костомаров не мог дышать самостоятельно. Врачи наблюдали большой фиброз легких у знаменитости.

На ночь медики подключили звезду ледовых шоу к аппарату ИВЛ.

Сообщается, что к утру 15 февраля специалистам удалось стабилизировать состояние спортсмена, резкое ухудшение которого произошло на фоне операций по ампутации конечностей.