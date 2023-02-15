Малиновская высмеяла футболиста Тарасова за букет и шарик своей жене Костенко в День святого Валентина
2023-02-15 14:03
Известная ведущая Маша Малиновская посмеялась над бывшим мужем Ольги Бузовой, футболистом Дмитрием Тарасовым, который в День святого Валентина преподнес жене, модели анастисии Костенко букет и шарик в виде сердца.
Ведущая Маша Малиновская не оценила романтический жест экс-супруга Ольги Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова по отношению к своей нынешней жене, модели Анастасии Костенко.
Спортсмен выложил в сеть видео, как он после рабочего дня с букетом и шариком в виде сердца направляется домой к возлюбленной и поздравляет ее с Днем святого Валентина.
Малиновская посмеялась, что после такого подала бы на развод. Мало того, что подарок - никакой, так как этот "позор" еще и задокументирован и выложен в Сеть.
Опубликовано: Наталья Гончарова