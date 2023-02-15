Бен Уоллес: Украина не получит от Британии истребители даже в ближайшие годы
2023-02-15 14:04
Украина не получит от Соединенного Королевства истребители даже в ближайшие годы.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал перспективы отправки британских истребителей на помощь Вооруженным силам Украины.
Для Киева его слова стали явно разочаровывающими, ведь Уоллес заявил, что даже в долгосрочной перспективе Украине не стоит ожидать поставок самолетов от Лондона.
"Великобритания не передаст Украине истребители в ближайшие месяцы или даже годы — министр обороны Уоллес", - передает "Московский Комсомолец".
Отметим, что пока ни одна страна мира, кроме Словакии, не выразила готовность помочь Украине с самолетами. При этом словацкие военные передадут Киеву старые МиГ-29.
Опубликовано: Николай Скира