Бен Уоллес: Украина не получит от Британии истребители даже в ближайшие годы

Украина не получит от Соединенного Королевства истребители даже в ближайшие годы.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал перспективы отправки британских истребителей на помощь Вооруженным силам Украины.

Для Киева его слова стали явно разочаровывающими, ведь Уоллес заявил, что даже в долгосрочной перспективе Украине не стоит ожидать поставок самолетов от Лондона.

"Великобритания не передаст Украине истребители в ближайшие месяцы или даже годы — министр обороны Уоллес", - передает "Московский Комсомолец".

Отметим, что пока ни одна страна мира, кроме Словакии, не выразила готовность помочь Украине с самолетами. При этом словацкие военные передадут Киеву старые МиГ-29.