22 февраля Совфед экстренно рассмотрит законы о присоединении новых регионов к правовой территории РФ

Госдума и Совет Федерации проведут внеочередные заседания 22 февраля, сообщает РИА Новости.

Зампред Совета Федерации Николай Журавлев пояснил, что заседание связано с необходимостью рассмотрения до конца месяца двух важных для бюджета страны законопроектов.

"Мы рассчитываем, что в силу их особой социальной значимости законопроекты будут приняты Государственной Думой", - сказал Журавлев.

Глава регламентного комитета Совета Федерации Вячеслав Тимченко подтвердил, что на заседании планируется рассмотреть "законы о присоединении новых регионов к правовой территории Российской Федерации, которые должны быть приняты до 1 марта".

Ранее сообщалось, что 21 февраля президент России Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием. 22 февраля, по данным источников РБК, РИА Новости и ТАСС, Кремль планирует организовать в Лужниках грандиозный митинг с концертом, на котором будет присутствовать президент.