Мать звезды сериала Постучись в мою дверь Чагры Чытанака погибла под завалами дома в результате землетрясения в Турции
2023-02-15 14:18
Турецкий актер Чагры Чытанака потерял мать в результате землетрясения, которое настигло государство 6 февраля.
Землетрясение 6 февраля в Турции унесло жизни 35 000 жителей государства.
Беда не обошла стороной и турецкого актера Чагры Чытанака, известного по сериалу "Постучись в мою дверь".
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Мать звезды экрана перестала выходить на связь сразу после катаклизма, но артист до последнего надеялся, что все обойдется.
Чуда не произошло. Вчера супруга актера сообщила, что пожилая женщина погибла под завалами дома.
Опубликовано: Наталья Гончарова