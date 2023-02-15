Кудрявцева резко отреагировала на слухи о собственной смерти
2023-02-15 14:32
Лера Кудрявцева пожелала "гореть в аду" тем, кто распространил слухи о ее кончине, так как ее родные едва не сошли с ума, услышав "недобрую весть".
Сегодня с утра появились сообщения о том, что с нами больше нет ведущей Леры Кудрявцевой в то время, как знаменитость спокойно спала в своей постели.
Мама и сестра звезды экрана чуть не сошли с ума, прочитав "новость".
Ведущая пожелала "марателям пера" "гореть в аду" за то, что они "похоронили" ее, заставив переживать ее родных и близких.
Опубликовано: Наталья Гончарова