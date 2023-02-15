Первый министр Шотландии Никола Стерджен уходит в отставку с занимаемого поста

Никола Стерджен сообщила, что уходит в отставку с занимаемой должности первого премьер-министра Шотландии.

В среду, 15 февраля 2023 года, первый министр Шотландии Никола Стерджен в ходе пресс-конференции в своей резиденции в Эдинбурге заявила о том, что приняла решение уйти в отставку с занимаемой ею с 2014 года должности.

Помимо прочего, Стерджен покидает пост руководителя Шотландской национальной партии.

Напомним, в июне 2022 года Никола Стерджен объявила о начале второй кампании за независимость Шотландии, с учётом того, что референдум планировалось провести до конца 2023 года, но уже в ноября 2023 года по решению Верховного суда Великобритании референдум был отменён.