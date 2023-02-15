Лопес и Аффлек сделали тату в День святого Валентина в честь любви и верности друг другу

2023-02-15 14:43

Знаменитые супруги Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили в День всех влюбленных сделать татуировки на своих телах в честь любви и верности друг другу, продемонстрировав фото нательных рисунков в соцсетях.

Знаменитые актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, которые не так давно поженились, решили отметить День святого Валентина по-особому.

Супруги решили набить тату на своих телах в честь любви и верности друг другу.

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    Лопес  разместила фото своего тату в соцсетях - это рисунок на теле в виде знака бесконечности, пронзаемого стрелой.

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    Ее примеру последовал и муж, сделав в подмышечной впадине нательный рисунок - две пересекающиеся стрелы с буквами "J" и "B".

Опубликовано: Наталья Гончарова









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