Лопес и Аффлек сделали тату в День святого Валентина в честь любви и верности друг другу
2023-02-15 14:43
Знаменитые супруги Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили в День всех влюбленных сделать татуировки на своих телах в честь любви и верности друг другу, продемонстрировав фото нательных рисунков в соцсетях.
Знаменитые актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, которые не так давно поженились, решили отметить День святого Валентина по-особому.
Супруги решили набить тату на своих телах в честь любви и верности друг другу.
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Лопес разместила фото своего тату в соцсетях - это рисунок на теле в виде знака бесконечности, пронзаемого стрелой.
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Ее примеру последовал и муж, сделав в подмышечной впадине нательный рисунок - две пересекающиеся стрелы с буквами "J" и "B".
Опубликовано: Наталья Гончарова