Лопес и Аффлек сделали тату в День святого Валентина в честь любви и верности друг другу

Знаменитые супруги Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили в День всех влюбленных сделать татуировки на своих телах в честь любви и верности друг другу, продемонстрировав фото нательных рисунков в соцсетях.

Знаменитые актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, которые не так давно поженились, решили отметить День святого Валентина по-особому.

Супруги решили набить тату на своих телах в честь любви и верности друг другу.