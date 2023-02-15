BBC: Охранник посольства Великобритании в Берлине шпионил в пользу России

Дэвид Баллантайн Смит, охранник посольства Великобритании в Берлине, передавал секретную информацию российским властям, сообщает BBC.

Он пояснил, что поссорился с коллегами и хотел "щелкнуть им по носу". Однако, по версии обвинения, мужчина декларировал ненависть к Великобритании и Германии и поддерживал политику Владимира Путина.

Дэвид Баллантайн Смит с 2016 года работал в посольстве Великобритании в Берлине, сообщает BBC. 10 августа 2021 года он был задержан в Потсдаме сотрудниками Bundeskriminalamt (BKA), то есть немецкого Федерального бюро расследований.

Смита обвинили в сборе разведданных о дипломатии и передаче их России. Согласно информации, с октября по декабрь 2020 года он якобы общался с россиянином, с которым делился адресами, телефонами и деятельностью государственных чиновников. На переговорах он заявитл о ненависти к Великобритании и Германии.

В апреле 2022 года Смита экстрадировали в Великобританию. В ноябре он признал себя виновным в восьми преступлениях в соответствии с Законом о государственной тайне.