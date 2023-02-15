В РПЦ опровергли информацию о взимании платы за освещение гуманитарной помощи

В Русской православной церкви опровергли информацию о взимании платы за освещение гуманитарной помощи.

Информация, появившаяся в ряде СМИ, о том, что клирики РПЦ взимают плату за освещение гуманитарной помощи, направляемой в зону проведения спецоперации в Украине не соответствует действительности, заявили в публикации, размещенной на сайте Кубанской митрополии.

"Ряд СМИ растиражировали вброс в социальной сети ВКонтакте о том, что Свято-Троицком соборе установлен тариф на освещение гуманитарной помощи для зоны СВО", - говорится в публикации.

В РПЦ отметили, что такие сообщения писали "не церковные люди, использовавшие неправильную терминологию".