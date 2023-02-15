COVID-19 в тяжелой форме увеличивает риск развития шизофрении

Исследователи установили, что у пациентов, которые в тяжелой форме перенесли COVID-19, возрастает риск развития шизофрении на 11 %.

Ученые уже рассматривают психическое расстройство как одно из последствий вирусной инфекции. Есть доказательства, что вирус COVID-19 способен встраиваться в нервную систему, вызывая психические заболевания.

Так издание The Journal of Clinical Psychiatry опубликовало результаты исследований французских ученых-медиков, согласно которым, после перенесенного острого ковида в тяжелой форме у 20% пациентов было выявлено минимум одно расстройство психики. Чаще всего это было какое-либо тревожное состояние, а у 5% из них была выявлена склонность к суициду.

Кроме того, была установлена и обратная связь: пациенты, которые уже имеют диагноз «шизофрения», чаще умирают от COVID-19. Эта закономерность пока до конца не изучена, и ученым еще предстоит выяснить ее природу.