НАТО объявило об усилении военного сотрудничества с Молдовой и Грузией

НАТО будет наращивать свое сотрудничество в военной сфере с Молдовой и Грузией.

Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО будет усиливать военное сотрудничество с Грузией и Молдовой. По словам Столтенберга, министры обороны стран-членов НАТО договорились наращивать поставки вооружения в эти два государства.

Также Столтенберг заявил, что он отправится в Турцию, чтобы обсудить вопрос вступления в НАТО Швеции и Финляндии. При этом он добавил, что эти страны планируется принять в ряды альянса уже к осени 2023 года.