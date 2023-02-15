Полицейские участки Варшавы не принимают задержанных из-за острой нехватки персонала
2023-02-15 15:12
Три помещения для задержанных варшавской полиции были закрыты, сообщил корреспондент RMF FM.
Причина – драматическая кадровая ситуация в варшавском гарнизоне. Нет сотрудников, которые могли бы служить в полицейских изоляторах.
В полицейском участке в Урсынове в Варшаве прием задержанных приостановлен до особого распоряжения. Точно так же помещения закрыты в районе Прага Полудне.
В настоящее время задержанных, насколько это возможно, перевозят в свободные помещения в других частях столицы, а также за пределы Варшавы. Речь идет о Пясечно, Гродзиске Мазовецком или Минске Мазовецком.
Руководство варшавского гарнизона уверяет, что это временная ситуация и не влияет на безопасность жителей..
Опубликовано: Николай Скира