Полицейские участки Варшавы не принимают задержанных из-за острой нехватки персонала

Три помещения для задержанных варшавской полиции были закрыты, сообщил корреспондент RMF FM.

Причина – драматическая кадровая ситуация в варшавском гарнизоне. Нет сотрудников, которые могли бы служить в полицейских изоляторах.

В полицейском участке в Урсынове в Варшаве прием задержанных приостановлен до особого распоряжения. Точно так же помещения закрыты в районе Прага Полудне.

В настоящее время задержанных, насколько это возможно, перевозят в свободные помещения в других частях столицы, а также за пределы Варшавы. Речь идет о Пясечно, Гродзиске Мазовецком или Минске Мазовецком.

Руководство варшавского гарнизона уверяет, что это временная ситуация и не влияет на безопасность жителей..