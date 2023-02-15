Цапник пожаловался на недостаток хорошего кино в России, а также некомпетентность многих представителей киноиндустрии в стране
2023-02-15 15:13
Известный актер Ян Цапник утверждает, что в России наблюдается острая нехватка хорошего кино.
Актер Ян Цапник честно рассказал о своем отношении к современному российскому кино, о чем сообщает News.ru.
Звезда экрана признался, что ощущает нехватку в хороших российских фильмах.
Он убежден, что часть представителей киноиндустрии в государстве "не соответствуют своим должностям". Имена этих личностей артист называть отказался.
Опубликовано: Наталья Гончарова