Московский городской суд оставил в силе решение о признании Венедиктова иноагентом
2023-02-15 15:14
Городской суд Москвы оставил в силе решение Министерства юстиции о признании Венедиктова иноагентом.
Мосгорсуд отклонил ходатайство адвоката бывшего главного редактора радио "Эхо Москвы" об отмене решения Минюста, признать Алексея Венедиктова иноагентом, говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.
"Суд отклонил апелляционную жалобу на решение Черемушкинского суда Москвы", - говорится в публикации.
В июне Венедиктов заявил, что Минюст включил его в список иноагентов из-за зарплаты в "Эхо Москвы" и дивидендов, получаемых от доходов журнала "Дилетант".
Опубликовано: Максим Алексеев