Столтенберг: Новая концепция НАТО предусматривает агрессию со стороны Китая
2023-02-15 15:22
Генсек НАТО высказался о новой концепции НАТО, а также о положении дел на международной арене.
По словам генерального секретаря североатлантического альянса, новая концепция, которой придерживается НАТО, будет включать в себя возможную агрессию со стороны Китая. Также Столтенберг отметил, что альянс усилит защиту своей подводной инфраструктуры.
Йенс Столтенберг высказался и о сотрудничестве НАТО со странами бывшего социалистического блока. Из его заявления следует, что члены НАТО будут усиливать военное сотрудничество с Молдовой и Грузией.
Опубликовано: Николай Скира