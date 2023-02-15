Столтенберг: Новая концепция НАТО предусматривает агрессию со стороны Китая

Генсек НАТО высказался о новой концепции НАТО, а также о положении дел на международной арене.

По словам генерального секретаря североатлантического альянса, новая концепция, которой придерживается НАТО, будет включать в себя возможную агрессию со стороны Китая. Также Столтенберг отметил, что альянс усилит защиту своей подводной инфраструктуры.

Йенс Столтенберг высказался и о сотрудничестве НАТО со странами бывшего социалистического блока. Из его заявления следует, что члены НАТО будут усиливать военное сотрудничество с Молдовой и Грузией.