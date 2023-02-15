Уоллес: Великобритания не предаст Украине истребители в ближайшие годы

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не намерен передавать Киеву истребители в бижайшие месяцы или даже годы.

15 февраля глава Министерства обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес в интервью британскому телеканалу BBC заявил, что военные самолёты от Лондона не будут переданы киевскому режиму в ближайшие месяцы или даже годы.

Уоллес утверждает, что власти Великобритании «должны помогать Украине с её долгосрочной устойчивостью», а не только планировать «борьбу на данный момент».