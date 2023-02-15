Психолог Сатья Дас, ударивший женщину сумкой по голове на своем семинаре в Нижнем Новгороде, извинился перед потерпевшей

Психолог Сатья Дас извинился перед посетительницей своего семинара в Нижнем Новгороде, которую огрел сумкой по голове. У несчастной подозревают опухоль мозга.

На семинаре психолога Сатья Дас в Нижнем Новгороде одна из посетительниц вела себя неадекватно, ругаясь с мужем, выкрикивая реплики с места, мешая проведению лекции.

В итоге добилась того, что получила сумкой по голове от психолога.

После произошедшего любопытные нашли соцсети скандалистки, которая рассказывает о том, что боится не дожить до лета, по этой причине находится в состоянии постоянного напряжения.

На этом фоне у нее возникли проблемы в семье и она и пошла на семинар к семейному психологу.

Пользователи пишут в комментариях, что несчастной диагностировали рак мозга, но эти сведения потерпевшая подтверждать не стала.

Сатья Дас же через несколько дней после случившегося разместил в соцсетях пост с извинениями в адрес женщины, которую ударил, а также объяснил свой поступок.

Психолог пытался успокоить посетительницу очень долго, но никакие средства результата не давали. Специалист объясняет, что сказалась и его усталость, и напряжение от общения со скандалисткой, и волнение за остальных участников семинара, пришедших получить ответы на вопросы, а не наблюдать за руганью.