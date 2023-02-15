WSJ: США рассматривают возможность передачи Украине иранского оружия

The Wall Street Journal сообщает, что американцы серьезно рассматривают возможность передачи Украине иранского оружия, который Тегеран пересылал повстанцам в Йемене.

Речь идет о свыше 5 тысячах автоматов, 1,6 млн патронов, небольшого количество бронебойных снарядов и свыше 7 тысяч неконтактные взрывателей, изъятые в последние месяцы у берегов Йемена у контрабандистов, сотрудничающих с Ираном.

"Это был бы беспрецедентный шаг, который помог бы Киеву", — считает WSJ.

Издание подчеркивает, что задача Белого дома состоит в том, чтобы найти правовое обоснование таким шагам. Речь идет о переносе оружия из одного конфликта в другой.

WSJ отмечает, что "оружейное эмбарго, введенное ООН в отношении Йемена, требует от США и их союзников уничтожить, хранить или утилизировать захваченное оружие. Юристы администрации Байдена проверяют, создает ли резолюция какое-либо пространство для маневра для передачи оружия Украине".