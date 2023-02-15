Бен Уоллес: Великобритания в ближайшие годы не будет поставлять Украине истребители

Министр обороны Великобритании интервью BBC Radio 4 Бен Уоллес заявил, что Киев не получит истребители в ближайшие несколько лет.

Уоллес подчеркнул необходимость "долгосрочной перспективы" в снабжении Украины боевыми самолетами. Глава британского Минобороны также развеял нынешние надежды Киева на получение самолетов.

На данный момент Лондон сосредоточен на обучении украинских летчиков и о поставках истребителей даже в ближайшие несколько лет речи не идет.

"Что касается истребителей, то я не думаю, что мы их поставим в Украину", - сказал Уоллес.

Он добавил, что обучение на самолетах занимает много времени: "Вы просто не можете научиться летать за неделю или две".

Уоллес сравнил всю логистику процесса доставки самолетов с логистикой команды Формулы-1, поскольку подготовка к развертыванию оборудования требует участия "сотен инженеров и пилотов".

"Мы не собираемся посылать в Украину 200 военнослужащих Королевских ВВС", - заявил британский министр.