Работа аэропортов Германии парализована из-за перерезавшего кабель экскаваторщика

Согласно заявлению, опубликованному Lufthansa, причина отказа центрального компьютера до сих пор не устранена. Обслуживание пассажиров в аэропорту Франкфурта приостановлено на несколько часов.

Из-за отказа центрального компьютера группы Lufthansa в аэропорту Франкфурта-на-Майне обслуживание пассажиров было приостановлено. Сегодня утром из системы бронирования исчезли все персональные данные, а также информация о билетах. Наземный персонал также не смог проверить другую информацию, включая информацию о багаже.

Первоначально было решено перевозить пассажиров по железной дороге в другие аэропорты, но это оказалось технически неосуществимым, так как ежедневно в аэропорту Франкфурта-на-Майне регистрируется более 130 тысяч человек.

Несмотря на интенсивные работы, до сих пор не удалось определить первопричину отказа системы, но есть много признаков того, что волоконно-оптические линии, проложенные вдоль железнодорожной ветки, ведущей из центра города в аэропорт, были повреждены.

Во время строительных работ экскаваторщик, скорее всего, оборвал несколько кабелей, принадлежащих Deutsche Telekom, и своевременно не уведомил об этом начальство. Такое поведение привело к серьезному сбою, а убытки оцениваются в несколько миллионов евро.