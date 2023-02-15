Шаляпин призвал Ахеджакову уйти на заслуженный отдых и не лезть в политику

Певец Прохор Шаляпин убежден, что в ситуации с актрисой Лией Ахеджаковой все развивается правильно. Он призвал артистку отправляться на пенсию и не лезть в политику.

Прохор Шаляпин призвал актрису Лию Ахеджакову оставить работу и не лезть в политику после того, как в театре "Современник" ее "убрали" из всех спектаклей.

Шаляпин не стал скрывать, что поведение пожилой артистки ему сложно оценивать, но считает, что ей бы уже пора сидеть дома на пенсии, "как все нормальные люди" делают.

Певец не отрицает, что Ахеджакова великая и любимая актриса, но в своем преклонном возрасте должна понимать, что ей "не 16 лет, чтобы лезть на амбразуру".