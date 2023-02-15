Депутатов Европарламента эвакуировали ​​во время заседания из-за протеста курдов

В среду во время сессии Европарламента произошел инцидент. Заседание было приостановлено из-за акции протеста на галерее над залом пленарных заседаний. Депутаты эвакуированы.

Сессия Европарламента была прервана незадолго до голосования. Митинг был сорван курдскими активистами, появившимися на галерее над залом пленарных заседаний.

Протестующие потребовали освобождения лидера сепаратистской Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего наказание в турецкой тюрьме.

Активисты выкрикивали лозунг "Свободу выжившим". Некоторые из них перелезли через перила, окружающие балкон, и угрожали прыгнуть в холл. На записях, которые попали в соцсети, также видно, что протестующие разбрасывали листовки.

Процесс был прерван, и в дело вмешались службы. Главу Европарламента Роберту Метсол выпроводили из зала. Также были эвакуированы депутаты Европарламента.