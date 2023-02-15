Совет Европы обратится в суд из-за притеснения венгров и румын в Украине

В Европе будет рассматриваться дело об ущемлении прав нацменьшинств в Украине.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Венгрии, страна обратилась в Совет Европы из-за притеснения этнических венгров в Украине.

При этом Совет Европы будет рассматривать данную проблему на заседании Венецианской комиссии.

"Совет Европы после заявления Венгрии и Румынии решил обратиться в Венецианскую комиссию по поводу притеснений нацменьшинств в Украине", - говорится в сообщении МИДа страны.