Совет Европы обратится в суд из-за притеснения венгров и румын в Украине
2023-02-15 16:33
В Европе будет рассматриваться дело об ущемлении прав нацменьшинств в Украине.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел Венгрии, страна обратилась в Совет Европы из-за притеснения этнических венгров в Украине.
При этом Совет Европы будет рассматривать данную проблему на заседании Венецианской комиссии.
"Совет Европы после заявления Венгрии и Румынии решил обратиться в Венецианскую комиссию по поводу притеснений нацменьшинств в Украине", - говорится в сообщении МИДа страны.
Опубликовано: Николай Скира