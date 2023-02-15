Сванидзе вывели из комы, но от аппарата ИВЛ еще не отключили

Известный ведущий Николай Сванидзе выведен из состояния медикаментозного сна, но от аппарата искусственной вентиляции легких его отключать пока рано.

Журналист Николай Сванидзе пришел в сознание, но находится на аппарате ИВЛ, о чем сообщила член Совета по правам человека при главе РФ Ева Меркачева.

Политик рассказала, что Сванидзе пока еще находится в реанимации, но уже улыбается, и выглядит бодрым.

Меркачева подчеркнула, что юрист будет еще долго восстанавливаться.